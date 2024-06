’O poder da literacia financeira na gestão do teu negócio’, este o título do webinar promovido pela Academia de Formação da ACAPORAMA em parceria com o polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol.

A iniciativa acontece online, através do google meet, no dia 27 de junho pelas 18 horas. O impacto que a literacia financeira assume para a tomada de decisões assertivas no dia a dia, a importância de conhecer e registar todas as despesas e receitas para uma melhor gestão e definição dos preços a pratica, o poder de calcular e prever impostos são alguns dos tópicos abordados.

Carolina Luís, licenciada em Administração Pública e mestre em contabilidade é a oradora convidada deste evento dirigido a empreendedores e proprietários de negócios, gestores financeiros, trabalhadores independentes e autónomos. A inscrição é gratuita mas obrigatória em academia@acaporama.org ou poloempregocppontadosol@gmail-com