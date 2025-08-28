MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Violência doméstica: PSP monta perímetro de segurança à porta do tribunal

    Violência doméstica: PSP monta perímetro de segurança à porta do tribunal
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
28 Agosto 2025
13:22
Comentários

Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) montaram um perímetro de segurança à porta do Tribunal Judicial do Funchal, onde será presente a interrogatório o bombeiro que agrediu a mulher em Machico.

Neste momento, os jornalistas aguardam a chegada do arguido, afastados da entrada, por uma alegada questão de privacidade.

Refira-se que o interrogatório está agendado para as 14h00 desta quinta-feira.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como combater o fenómeno da violência doméstica na Região?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas