Violência doméstica: PSP monta perímetro de segurança à porta do tribunal

Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) montaram um perímetro de segurança à porta do Tribunal Judicial do Funchal, onde será presente a interrogatório o bombeiro que agrediu a mulher em Machico.

Neste momento, os jornalistas aguardam a chegada do arguido, afastados da entrada, por uma alegada questão de privacidade.

Refira-se que o interrogatório está agendado para as 14h00 desta quinta-feira.