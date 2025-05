A vereadora com o pelouro do Ambiente e Espaços Verdes Nádia Coelho, acompanhou alguns dos trabalhos realizados pelos serviços que tutela, nomeadamente na área do Ambiente, no exterior, dando nota da importância que cada um destes funcionários tem para o funcionamento e limpeza da cidade e, consequentemente, para o bem-estar dos funchalenses e visitantes.

Assim, acompanhou os trabalhos de lavagem de contentores da via publica, bem como o arranjo paisagístico da rotunda do pilar, proporcionando à população um novo embelezamento daquele espaço.

De referir que, no âmbito da renovação da frota do departamento de ambiente, foram adquiridas 2 viaturas de lavagem de contentores, um investimento orçado em 427 375,80 €.

A limpeza da cidade, bem como o reforço dos meios e melhor gestão da recolha de resíduos e valorização dos recursos humanos e melhores condições de trabalho têm sido temas prioritários na acção governativa do actual executivo municipal.