Ventura reitera que Chega não aprovará programa de Governo se Albuquerque se mantiver

André Ventura reiterou esta terça-feira que o Grupo Parlamentar Grupo Parlamentar do CHEGA na ALRAM vai votar contra o Programa de Governo Regional da Madeira se Miguel Albuquerque se mantiver na chefia do Executivo.

O líder nacional do Chega ‘sugere’ ao PSD-Madeira que indique outro presidente de Governo até ao próximo dia 20, dia em que será entregue o Programa do XV Governo Regional.

Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira, em nota enviada às redações ontem, defende que “Miguel Albuquerque não tem condições políticas, nem éticas, para liderar o governo”, tendo em conta que “é arguido num processo judicial que o implica em redes tentaculares de influência e jogos de interesses”.

Para o parlamentar, o voto contra o programa de governo do PSD nada tem a ver com a eleição do presidente da Assembleia Legislativa Regional, a qual foi viabilizada pelo partido por se tratar de um candidato de um partido de Direita.