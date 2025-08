Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, é a previsão do IPMA para este sábado.

O céu deverá apresentar-se pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira, nomeadamente no Funchal, mas mais nublado nos outros quadrantes.

Quanto à temperatura do ar, na Madeira oscilará entre os 27ºC e os 21ºC e no Porto Santo entre os 25ºC e os 21ºC.

No mar, na costa Norte, ondas de nordeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros, e, na costa Sul, ondas inferiores a 1 metro.Temperatura da água do mar: 23/24ºC