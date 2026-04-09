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Vento atingiu os 121 quilómetros por hora no Chão do Areeiro

    Vento atingiu os 121 quilómetros por hora no Chão do Areeiro
    Vento no aeroporto da Madeira tem condicionado fortemente as operações Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
09 Abril 2026
16:29
As rajadas mais intensas voltaram a sentir‑se nas zonas altas e expostas da ilha, mantendo o Aeroporto da Madeira sem qualquer movimento de chegadas ou partidas.

O vento forte continua a marcar o estado do tempo na Madeira e no Porto Santo, com rajadas muito intensas registadas ao longo desta quinta-feira, sobretudo nas zonas montanhosas e na vertente leste da ilha. As condições atmosféricas mantêm, até ao momento, o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo sem qualquer chegada ou partida.

De acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) às 15 horas, a rajada mais forte foi registada no Chão do Areeiro, onde o vento atingiu os 121 quilómetros por hora. Logo a seguir surge o Pico Alto, com 109 km/h, e o Caniçal, com 99 km/h. No Aeroporto da Madeira, na estação de Santa Catarina, o vento máximo instantâneo alcançou os 98 km/h, soprando de norte, valor que continua a dificultar as operações aéreas.

Também a Ponta de São Jorge e os Prazeres registaram rajadas expressivas, de 95 e 91 km/h, respetivamente, enquanto no Porto Santo o vento chegou aos 78 km/h no aeroporto. No Monte, a rajada máxima foi de 76 km/h.

Também a precipitação fez-se sentir com maior intensidade nas zonas altas. O Pico do Areeiro acumulava 39 milímetros de chuva desde a meia-noite de hoje e o Chão do Areeiro 36,7 milímetros. No Santo da Serra foram registados 21,7 milímetros, enquanto os Prazeres somavam 15,4 e Santa Catarina 15,2 milímetros. No Funchal, a chuva foi pouco significativa, com 1,7 milímetros no Observatório e 0,2 na estação do IPMA do Lido.

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