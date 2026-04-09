Vento atingiu os 121 quilómetros por hora no Chão do Areeiro

As rajadas mais intensas voltaram a sentir‑se nas zonas altas e expostas da ilha, mantendo o Aeroporto da Madeira sem qualquer movimento de chegadas ou partidas.

O vento forte continua a marcar o estado do tempo na Madeira e no Porto Santo, com rajadas muito intensas registadas ao longo desta quinta-feira, sobretudo nas zonas montanhosas e na vertente leste da ilha. As condições atmosféricas mantêm, até ao momento, o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo sem qualquer chegada ou partida.

De acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) às 15 horas, a rajada mais forte foi registada no Chão do Areeiro, onde o vento atingiu os 121 quilómetros por hora. Logo a seguir surge o Pico Alto, com 109 km/h, e o Caniçal, com 99 km/h. No Aeroporto da Madeira, na estação de Santa Catarina, o vento máximo instantâneo alcançou os 98 km/h, soprando de norte, valor que continua a dificultar as operações aéreas.

Também a Ponta de São Jorge e os Prazeres registaram rajadas expressivas, de 95 e 91 km/h, respetivamente, enquanto no Porto Santo o vento chegou aos 78 km/h no aeroporto. No Monte, a rajada máxima foi de 76 km/h.

Também a precipitação fez-se sentir com maior intensidade nas zonas altas. O Pico do Areeiro acumulava 39 milímetros de chuva desde a meia-noite de hoje e o Chão do Areeiro 36,7 milímetros. No Santo da Serra foram registados 21,7 milímetros, enquanto os Prazeres somavam 15,4 e Santa Catarina 15,2 milímetros. No Funchal, a chuva foi pouco significativa, com 1,7 milímetros no Observatório e 0,2 na estação do IPMA do Lido.