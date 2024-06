“Enquanto o PSD e o CDS na Câmara Municipal do Funchal carregaram este ano sobre os funchalenses, as famílias e as empresas, através de um aumento de quase 6% na fatura da água e resíduos, quero aqui estabelecer o compromisso com os cidadãos de que vamos estar constantemente a vigiar, dia e noite, o comportamento desta Câmara”, alertou esta terça-feira Élvio Sousa, num encontro com a comunicação social para abordar, precisamente, “os constantes bloqueios políticos que o PSD e a autarquia do Funchal têm colocado aos investimentos no Funchal da cadeia alemã de supermercados LIDL”.

“O JPP é o único partido na Região que tem colocado a questão do LIDL como um dos principais focos da sua ação política, por entender que o bloqueio constante tem impedido introduzir mais concorrência entre as grandes cadeias de supermercado e, dessa maneira, reduzir o custo de vidas das famílias”, advoga. “O JPP jamais deixará a Câmara do Funchal bloquear a abertura das quatro lojas da cadeia LIDL, no Funchal” comprometeu-se o secretário-geral do partido.

“Fruto da ação fiscalizadora do JPP e da solicitação via judicial dos papelinhos”, diz que “a Câmara foi obrigada pelo Tribunal a mostrar a verdade ao JPP, e onde acabamos por descobrir e revelar aos madeirenses que esta autarquia deu parecer desfavorável a dois dos quatro investimentos do LIDL no Funchal, a saber: o prédio da Rua Dr. Pita e o prédio das ruas Severiano Ferraz e das Mercês com a Rua dos Ferreiros”.

“É a verdade inquestionável”, sublinha Élvio Sousa, prometendo não desistir nunca: “Nós vamos continuar a andar em cima e a verificar quem anda a bloquear e a impedir que haja mais concorrência, mais preços competitivos, menor custo de vida”.

Estabelecendo “a seriedade como ponto de honra” da atuação do JPP, o dirigente e deputado nota: “Hoje, cada vez mais, os madeirenses precisam de saber a verdade, e as jogadas que estão por detrás daqueles que estão debaixo do pés dos monopólios, e a construir barreiras para impedir que entre mais concorrência nos portos, nos produtos petrolíferos e nos produtos alimentares”.

O JPP diz, a finalizar, que a cadeia LIDL tem feito fortes investimentos em todo o país e regista: “O único bloqueio a nível nacional dá-se aqui na Madeira. Por que será?” – pergunta.