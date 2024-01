“Tenho a certeza de que a presidência do partido está bem entregue”, considerou Filipe Sousa no seu discurso de encerramento, dirigindo-se a Lina Pereira.

O já ex-presidente do JPP reconhece que “em nome do partido, muitos segredos foram guardados nestes últimos meses”, confessando-se “teimoso e desobediente,” mas desenganem-se “aqueles que já dizem que estou morto politicamente”.

Filipe Sousa teve palavras de enorme gratidão para com Élia Ascensão, que na sua intervenção, não havia se poupado nos elogios ao presidente da autarquia de Santa Cruz.

Nas suas palavras ficaram palavras de forte estímulo para Élia Ascensão: “Dar continuidade ao trabalho que iniciámos em 2013”, no fundo deixando implícito que por ele seria Élia Ascensão a candidata à Câmara Municipal em 2025, sendo essa também uma questão muito ‘quente’ no JPP.

Para já, com a suspensão de mandato de Filipe Sousa, que forçosamente terá de acontecer até o próximo dia 29, quem avança é o número 2, Miguel Alves.

Isto porque Filipe Sousa é candidato à Assembleia da República, onde espera ser eleito e marcar posição. “Temos de deixar de ser um país de velhos esquecidos. A minha voz livre será a voz de todas as ilhas”, exaltou depois de se confessar um ilhéu genuíno, com outra forma de estar na vida, relevando que “o JPP instaurou uma nova forma de fazer política” prometendo defesa acérrima dos madeirenses.

Nas críticas, denunciou as más políticas que levam os jovens a terem de emigrar, voltando a acentuar ser a sua candidatura genuína, apontando para quatro prioridades: “Reforço dos poderes autonómicos, defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira, mobilidade aérea e marítima e extinção do cargo de Representante da República”.