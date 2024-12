O Advento Musical, iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), que vai já na 5.ª edição, decorre entre os dias 1 a 24 de dezembro de forma diária.

“Diariamente, entre os dias 1 a 24 de dezembro, às 9 horas, será publicado um vídeo nas das redes sociais da DRE - Facebook (@DREMadeira), Instagram (@dre.madeira), e YouTube (@direcaoregionaldeeducacao7854) -, assim como nas redes sociais da DSEA - Facebook (@dseaeducacaoartistica), Instagram (@dsea.madeira) e YouTube (@educacaoartistica294).

Estes vídeos, com interpretações musicais realizadas por alunos dos estabelecimentos de educação e ensino da Região Autónoma da Madeira, cuidadosamente preparadas por professores e alunos, inspiram-se no Advento cristão, período que antecede o Natal, destacando valores como a alegria, a fraternidade e a paz, enquanto se aproxima um dos momentos mais significativos para o povo madeirense: o nascimento do Menino Jesus.

A edição deste ano conta com a participação de 17 estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo do ensino básico e 7 dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, cuja gravação e edição dos conteúdos ficaram a cargo da Direção de Serviços de Educação Artística e da Divisão de Multimédia do Gabinete do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Ao longo desta jornada de 24 dias, alunos e professores terão a oportunidade de partilhar as suas aprendizagens e criatividade no domínio do Canto Coral, interpretando temas clássicos e contemporâneos alusivos à quadra natalícia. As apresentações, que passam por um processo completo desde a seleção dos temas à sua aprendizagem, planeamento e gravação, serão igualmente transmitidas pela RTP Madeira e Antena 1 - Madeira, permitindo que esta celebração chegue a toda a comunidade madeirense.

O Advento Musical promete ser, uma vez mais, uma experiência enriquecedora que não só celebra o talento artístico das escolas madeirenses, como também reforça o espírito de união e partilha típico desta época”, refere nota da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia à imprensa.