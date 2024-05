Uma utente, que foi transferida dos Açores e que esteve internada e a ser acompanhada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, desde o passado dia 6 de maio, acabou por falecer.

Numa nota do SESARAM enviada há instantes à redação, que informava que de um total de 61 utentes acolhidos apenas 7 permaneceriam a receber cuidados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que os restantes regressariam hoje a casa, isto é, aos Açores, é referido que “o SESARAM, EPERAM lamenta “o óbito de uma utente que esteve internada e a ser acompanhada, desde o dia 6 de maio, no HNM”.

Sem entrar em pormenores, o Serviço de Saúde apenas refere que “a utente de 80 anos apresentava comorbilidades e sofria de doenças crónicas”.