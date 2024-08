Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Um vídeo feito chegar à redação do Jornal mostra várias pessoas a transpor a barreira colocada no início da Vereda do Areeiro, percurso pedestre que permanece encerrado, conforme aviso do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza. Para além deste, permanecem fechados a Vereda da Ilha, Vereda do Pico Ruivo, Vereda da Encumeada, Vereda do Urzal, Levada do Barreiro, Levada do Moinho, Caminho Real da Encumeada, Caminho do Pináculo e Folhadal, Vereda do Jardim do Mar, Levada da Azenha, Glaciar do Planalto e Levada da Rocha Vermelha.