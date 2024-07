Na Herdade do Chão da Lagoa, a esta hora da manhã, são já alguns populares que vão chegando à herdade, que apesar de, a esta hora ainda não estar preenchida, já se vê gente animada e se escuta música.

O cheiro a frango assado também já se sente. No recinto, estão alocadas 54 barracas das freguesias e mais três, da TSD, da JSD e núcleo de emigrantes, restando cerca de 40 destinadas aos feirantes.

São esperadas cerca de 35 mil pessoas no dia de hoje na festa do PSD, conforme já avançou o JM, citando o secretário-geral do PSD-M, José Prada.

Também no perímetro da Herdade estão já a postos as forças de segurança e meios de socorro.

O líder regional do partido tem chegada aprazada para as 10h30. De Lisboa, estará presente Hugo Soares, secretário-geral nacional do partido.

As intervenções políticas começarão a partir das 13h30, com o líder da JSD, Bruno Melim. Segue-se o secretário-geral do PSD-M, José Prada e, por fim, o presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque.

Veja como está o ambiente na Herdade.