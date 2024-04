Bom dia!

Crimes de 2022 chegam agora à barra do tribunal do Funchal. Em causa estão essencialmente quatro assaltos a uma perfumaria em apenas uma semana e um furto seguido de agressão a um paquistanês. Grupo envolve seis suspeitos madeirenses.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma entrevista, com o título Câmaras deviam ter mais autonomia. O novo presidente da autarquia de Câmara de Lobos demonstra visão própria sobre o Poder Local. Defende mais autonomia para os municípios, tem projetos para o centro da cidade e demais freguesias e sugere outro modelo para a taxa turística. Sobre a atualidade do PSD, Leonel Silva espera que o Congresso que hoje se inicia traga pacificação interna.

Merece também relevo nesta edição um Antes & Depois, com um olhar atento à Avenida Arriaga - o palco da cidade. Antes de ser via pedonal, a Avenida Arriaga tinha circulação automóvel nos dois sentidos. Depois, passou a acolher vários cartazes festivos durante o ano inteiro.

Rumo às eleições, saiba que Madeira reclama lugar no Parlamento Europeu. A poucos dias do prazo para entrega de listas, nem o PSD nem o PS da Madeira têm garantias de lugar elegível nas listas nacionais.

Jardim falha Congresso do PSD-Madeira e Savoy Residence Insular com prémio nacional são outros temas em destaque nesta edição que dá conta de elevadores avariados no Centro de Saúde do Caniço e que Ruben Aguiar foi condenado.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

