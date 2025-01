Três navios trazem mais de 9 mil pessoas

O Porto do Funchal voltou a hoje a ter ‘casa cheia’ com os navios Marella Explorer que chegou esta manhã, o Mein Schiff 7 que acostou ontem à noite e o AIDAblu que chegou na manhã de ontem.

Os três navios que estão a movimentar 9 414 pessoas, das quais 6 995 são passageiros e as restantes tripulantes, estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a realizar cruzeiros entre a Madeira e as ilhas Canárias.

O Mein Schiff 7 veio de Fuerteventura, com 2 924 passageiros, pernoita novamente na Madeira e parte para La Palma, às 14h00 de amanhã, após uma escala de 39 horas na Madeira.

O Marella Explorer chegou de Lanzarote, com 1845 passageiros e 788 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e tem saída prevista para as 18h00, também para La Palma.

O AIDAblu também sai às 18h00, com destino a Fuerteventura.

Proveniente de Las Palmas, o navio acostou ontem, no cais norte do Porto do Funchal para uma escala de 35 horas.