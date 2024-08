Três focos de incêndio preocupam Proteção Civil da Ribeira Brava

Os sítios da Furna e do Pinheiro, na Serra de Água, e da Ribeira da Tabua, já em zona de fronteira com o Concelho da Ponta do Sol, constituem os principais focos de incêndio que geram preocupação junto da Proteção Civil do Município ribeira-bravense.

A atualização foi feita ao JM pelo presidente dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Paulo Andrade, também Vereador com o pelouro da Proteção Civil da Ribeira Brava.

Nos dois primeiros sítios, a preocupação prende-se com a possibilidade de reacendimentos fortes devido à ação do vento, o qual também poderá acelerar a progressão das chamas até uma área onde existem dezenas de habitações.