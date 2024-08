A trajetória positiva no que se refere ao indicador da empregabilidade na Região com a taxa de emprego em crescendo, tendo atingido, no 2.º trimestre de 2024, 126,7 mil pessoas empregadas, foi nota de registo por parte da TSD/Madeira.

De acordo com Amílcar Gonçalves, é o reflexo das políticas que têm vindo a ser assumidas pelo Governo Regional.

“Efetivamente e, nos últimos anos, a Região tem vindo a apresentar uma das taxas de desemprego mais baixas do País, sendo este um marco significativo, considerando as flutuações do mercado e os desafios económicos enfrentados”, disse o presidente dos TSD/Madeira.

Sustentou que “em termos homólogos, a Madeira volta a destacar-se das demais regiões, com a maior redução do desemprego registado (-11,3%), sendo que, comparativamente a julho de 2023, contam-se menos 861 desempregados”.

“A verdade é que os apoios do Governo Regional se têm revelado vitais, particularmente no que diz respeito às PME, ajudando a estimular a economia local e a criar empregos, sendo que a manutenção desta tendência favorável depende da continuidade das políticas eficazes que têm vindo a ser seguidas na área da formação e nos apoios à (re)integração de diferentes grupos etários e perfis profissionais – desde jovens à procura de primeiro emprego a desempregados de longa duração – proporcionando ocupação, formação/estágio, incentivos à contratação e apoio ao empreendedorismo de desempregados”, acrescentou ainda Amílcar Gonçalves, líder dos TSD/Madeira, deixando claro que manter indicadores “depende da continuidade das políticas”.