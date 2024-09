Trágico incêndio de 1998 na Ribeira Brava motiva homenagem dos bombeiros

O corpo de bombeiros da Ribeira Brava fez este domingo uma publicação que está a emocionar a comunidade local e a suscitar a atenção de todos os bombeiros da RAM.

Faz este domingo 26 anos que dois jovens bombeiros madeirenses perderam a vida num trágico incêndio.

“Em memória de todos os bombeiros que perderam as suas vidas em prol de um mundo melhor, ajudando o próximo”, começa a mensagem, sublinhando “um sentido pesar em especial aos dois Bombeiros do Corpo de Bombeiros Misto da Ribeira Brava e Ponta do Sol, José Manuel Macedo Branco e José Carlos Sousa Fernandes que perderam as suas vidas em 1998, há 26 anos num incêndio que ficará marcado para sempre na nossa memória”.

“Recordamos o companheirismo, o profissionalismo, a amizade e a alegria que partilharam entre nós. Foi colocado um ramo de flores no local do Incêndio”, acrescenta ainda a missiva.

Recorde-se que o fogo ocorreu junto à Pousada dos Vinháticos, entre a Serra d’Água e a Encumeada e, para além das duas mortes, também deixou outro bombeiro ferido.

Veja a publicação: