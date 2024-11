No cenário natural do Chão do Boieiro, junto à Casa Florestal da Trompica, decorreu este domingo a tradicional Festa da Castanha da Serra. O evento, que é organizado pela Associação Desportiva do Campanário há cerca de 15 anos, destacou-se pela sua essência autêntica e pela celebração da identidade das serras do Campanário.

Luís Drummond, presidente da associação, em declarações ao JM, sublinhou o objetivo de manter a Festa da Castanha da Serra fiel ao seu propósito inicial. “Queremos sempre permanecer no seu formato, nos seus propósitos, que é uma festa diferente, num contexto natural, envolvida por um souto de castanheiros, um dos maiores aqui da Madeira”, destacou, frisando o valor da autenticidade e o respeito pelo ambiente em que a festa se desenrola, sendo esta “marcada pelo ritmo do sol”.

Com atividades desde jogos tradicionais, passeios a cavalo, caminhadas e atuações de grupos de cantares populares, a festa atraiu centenas de pessoas ao longo da tarde. As iguarias à base de castanha, incluindo sopas e bolos, também não faltaram, proporcionando aos participantes uma verdadeira imersão na cultura local.

Para além da vertente recreativa, o evento visa também promover a preservação dos castanheiros, cuja importância se tornou ainda mais evidente após os recentes incêndios. Neste âmbito, Luís Drummond destacou o papel dos castanheiros no “quase tampão” que impediu que as chamas atingissem os aglomerados populacionais, enfatizando a necessidade de renovar e plantar novas áreas de castanheiros na Região.

A Festa da Castanha da Serra revelou-se, uma vez mais, uma ocasião especial para valorizar a cultura e a identidade serrana. O final da celebração está previsto para o pôr do sol, deixando o balanço positivo de uma festa simples mas significativa, cada vez mais apreciada, inclusive por turistas que se deixam cativar pela autenticidade deste evento nas serras do Campanário.