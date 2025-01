A comitiva de deputados da Assembleia da República que se encontra de visita à Região até a próxima quarta-feira, para participar numa série de iniciativas, arrancou, há quase uma hora, o programa recheado que tem para estes dias, com um encontro com o Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira, a qual decorre, durante pelo menos duas horas, numa unidade hoteleira do Funchal.

Antes do início do encontro, que regista a participação de deputados eleitos pela Madeira, Eurico Brilhante Dias, presidente da 10ª Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, disse aos jornalistas que em nada, os deputados vão intervir naquilo que é feito pelo Governo Regional. Lembrou que a 10.ª comissão tinha, até há muito, programada uma deslocação à Madeira para estar mais próxima das organizações, dos sindicatos, das associações empresariais, das instituições de apoio às pessoas com deficiência. Garantiu que a decisão foi anterior a qualquer aspeto de política local.

“Nós vimos trabalhar no sentido de produzir melhor legislação e de fiscalizar melhor o Governo da República, porque é esse Governo que os deputados da Assembleia da República fiscalizam no quadro das suas competências”, destacou quando questionado sobre a deslocação à Madeira numa altura em que o Governo regional está em gestão e vive-se um momento de instabilidade política.

Esta é a segunda visita que a 10ª comissão realiza, sendo que a primeira foi na região centro do País. Refira-se que estes parlamentares têm, até quarta-feira de manhã, uma agenda bastante preenchida.