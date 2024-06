Trabalhadores do data/call center da Intelcia-Funchal em greve

A Delegação Regional da Madeira do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAVV-M) informa que os trabalhadores do Data/Call center da Intelcia, no Funchal, estarão em greve no próxima segunda-feira, 17 de junho.

Os funcionários da empresa localizada no Edifício da MEO/Altice, na Avenida Zarco, vão aprovar uma moção que será entregue ao representante da República e ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com o conhecimento de todos os partidos com assento parlamentar.

Os trabalhadores defendem “aumento salarial e subsídio de refeição”, “redução do horário de trabalho”, “fim da precariedade” e “respeito”.