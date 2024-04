Reunidos em Plenário a 9, 10, 11 de abril os trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira aprovaram recorrer à greve nos dias 30 de abril e 2 de maio, “exigindo da Administração da ARM e das secretarias da tutela respostas eficazes às justas reivindicações à revisão do Acordo de Empresa” para 2024, informou em comunicado o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Segundo a mesma fonte, a Administração da ARM rejeitou todas as propostas dos trabalhadores no que diz respeito à revisão parcial do Acordo de Empresa, o que causou “descontentamento e indignação”, tendo assim convocado dois dias de greve “caso até lá a Administração da ARM não apresente contra proposta de revisão do AE que venha ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores”.

Os funcionários solicitam, na proposta de revisão, propostas como o aumento salarial de 17% com valor mínimo de 170 euros a cada trabalhador e a redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas para todos os trabalhadores, “acabando com a discriminação”.