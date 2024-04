A temperatura máxima já atingiu os 29,7 graus na estação do Observatório, no Funchal, com a estação da Cancela a registar os 27,2 graus centígrados, também esta quarta-feira, apurou o JM.

Estas são as duas temperaturas máximas extremas verificadas desde as 0 horas deste dia. Ainda segundo os registos das estações do IPMA na Madeira, o Monte (27 °C), os Prazeres (25,7 °C) e Santa Catarina (25,4 °C) foram outros locais com temperaturas elevadas, tempo quente nada normal para o atual período do ano.

Tal como revelou o JM na sua edição impressa de ontem, é provável que o IPMA faça avisos amarelos para sexta-feira e o próximo fim de semana, também devido às temperaturas elevadas e ao tempo quente a sentir a partir desta quarta-feira.

De acordo com os registos contínuos no Funchal, que se efetuam desde 1865, a 27 de junho do ano passado que se registou a temperatura mais alta na Região, quando os termómetros atingiram os 39,1 °C na estação da Quinta Grande.