Este será um dia de inverno no Arquipélago da Madeira. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará geralmente muito nublado e haverá períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada.

O tempo que se faz sentir na Região já motivou vários avisos por parte do IPMA, para a chuva, vento forte e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê vento moderado a forte (30 a 55 km/h) de sudoeste, com rajadas até 85 km/h, em especial nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e até 110 km/h nas terras altas, rodando para oeste e diminuindo de intensidade no fim dia.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para a costa norte ondas de oeste/noroeste com 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do final da tarde. Já para a costa sul, a previsão é de ondas de oeste/sudoeste com 5 a 6 metros, em especial na parte oeste da ilha da Madeira, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do final da tarde.

A temperatura da água do mar irá rondar os 19/20ºC.