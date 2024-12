Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas de Gran Canária foram as duas primeiras paragens do cruzeiro entre a Madeira e as Canárias, operado pela MSC. Depois da saída do Funchal, na passada sexta-feira, e de um dia passado a navegar, o MSC Opera chegou à capital da ilha de Tenerife por volta da meia noite de domingo, para uma escala de 22 horas.

Para os passageiros que embarcam na Madeira, este é o segundo grande porto da viagem, depois do Funchal e antes de Las Palmas. Todavia, é o ponto de partida do cruzeiro para grande parte dos passageiros que integram esta viagem, sobretudo para aqueles de nacionalidade espanhola.

Com o porto mesmo à entrada da cidade, o centro e a baixa de Santa Cruz de Tenerife são bastante acessíveis e uma opção fácil e convidativa para os passageiros. Uma conjugação de edifícios históricos com arquitetura mais moderna e contemporânea formam o cartão de visita desta cidade. Para quem preferiu conhecer outros pontos de interesse fora do centro urbano, como o vulcão Teide ou a cidade histórica de San Cristóbal de La Laguna, as excursões planeadas ofereceram diversos programas e opções.

Já esta segunda-feira, pelas 6 horas da manhã, o MSC Opera ancorou no porto de Las Palmas de Gran Canária após cerca de oito horas de navegação pela noite dentro. Ao amanhecer, os passageiros começaram a desembarcar para conhecer a capital da ilha de Gran Canária, aproveitando a escala de 16 horas.

Também com fácil acesso à cidade – embora com alguns pontos de interesse mais afastados, como a zona histórica –, os passeios pelas zonas comerciais e pelas avenidas à beira-mar ou as praias de areia dourada na costa norte e leste de Las Palmas foram opções à escolha dos visitantes. Mais afastada do porto, a zona velha da cidade – o bairro de Vegueta, com casas e fachadas de arquitetura típica ou edifícios históricos, como a Catedral de Santa Ana – ou excursões a outros pontos da ilha também constituíram atrativos para os passageiros.

Esta terça-feira o navio chegará pelas 9 horas a Puerto del Rosário, na ilha de Fuerteventura, onde permanecerá até às 20 horas.

A próxima paragem é Santa Cruz de La Palma, onde o MSC Opera fará a última escala antes do regresso do cruzeiro ao Funchal. A chegada à ilha de La Palma está prevista para as 7 horas da manhã de quinta-feira.