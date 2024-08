O tempo quente que está a atingir os Açores deverá chegar à Madeira na próxima sexta-feira.

Segundo Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas deverão atingir os 31 graus na costa Sul da Região. Nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Oeste, poderão mesmo chegar aos 33 graus.

Em declarações ao JM e à rádio 88.8 JM FM, Victor Prior alerta que as previsões fazem aumentar bastante o risco de incêndio. O atual aviso amarelo, em vigor em todo o arquipélago, deverá ser elevado para laranja.