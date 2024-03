Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira, 26 de março.

Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã. Vento moderado (20 a 35 km/h) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h), em especial nas terras altas, com rajadas até80 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 65 km/h até ao meio da tarde, diminuindo gradualmente de intensidade. Pequena descida de temperatura.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 21º e a mínima de 14.º

Estado do mar: costa norte - ondas de norte com 3,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros. Costa sul - ondas do quadrante oeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC