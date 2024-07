A manchete da edição de hoje do JM realça que, após alguns imbróglios, o Governo Regional assume o compromisso de acompanhar o que diz ser a “vontade popular” e assegurar a construção de uma “nova atratividade” para o Curral das Freiras, vincou Rafaela Fernandes ao JM. A governante enaltece o impacto positivo que o teleférico terá na economia local e revela estar em curso diligências do ponto de vista do ordenamento do território. Com a suspensão do PDM, a ordem é para acelerar a execução do projeto.

Em destaque está também um caso denunciado por familiares de utentes do Lar da Bela Vista, que alegam que os idosos estão a tomar banhos de água fria. A direção do Atalaia Living Care admite uma avaria grave nas caldeiras, mas rejeita a acusação e esclarece que a água está a ser aquecida a gás.

Já na rubrica ‘Lembra-se?’, recordamos a Fábrica da Manteiga da Fajã da Ovelha, que agora é residência de um casal inglês.

Saiba também que há uma estrutura na praia que está a desencadear polémica no Porto Santo, que o evento ‘Camacha de Ontem’ pode ser cartaz regional em maio, e que as burlas tecnológicas têm registado um “aumento significativo”. E fique ainda a conhecer os detalhes da tentativa de assassinato de Donald Trump, nos Estados Unidos.