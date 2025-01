Bom dia!

- Pelas 10h00, no salão nobre do Governo Regional, decorre uma conferência sobre as alterações fiscais decorrentes do Orçamento do Estado para 2025 e o impacto na atividade das empresas.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 12h00, a apresentação da iniciativa ‘+ Comércio Local’ de 2025.

- O livro que assinala os 75 anos de presença dos Salesianos na Madeira, ‘Crónica das Crónicas’, de Graça Alves, é apresentado às 17h30, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o lançamento do livro ‘À Espera d’Eles’, de Francisco Lobo Faria.

- Arranca às 18h00 a 7.ª edição do projeto Música nos Museus, com o duo ‘Eu e Tu’, formado por Júlia Franco e Paulo Marques, no Museu A Cidade do Açúcar.

- A comédia ‘Feliz Aniversário’ sobe ao palco do Centro de Congressos da Madeira, às 21h00, pela mão de João Baião acompanhado pelo talento de Cristina Oliveira, Fernando Gomes, Heitor Lourenço, Bruna Andrade e Joana França.