Aproveitando uma norma europeia aplicada nas Regiões Ultraperiféricas, a Associação de Táxis e Outros Transportes da RAM (TáxisRAM) garante que vai ao parlamento europeu pedir a extinção do transporte individual e remunerado de passageiros, em veículos particulares, organizado a partir de uma plataforma eletrónica (TVDE).

A decisão da TáxisRAM surgiu ao final desta manhã, após uma reunião com o Representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, com o presidente da TáxisRAM, Paulo Pereira.

O responsável pela TáxisRAM explicou ao JM que vai pedir a “extinção dos TVDE” na Madeira, caso a situação destes veículos continue a aumentar e não seja resolvida até setembro próximo.

“Reunimos com o Sr. Representante da República, que ficou sensibilizado com as nossas preocupações, principalmente no setor dos táxis, depois da Lei Uber ser considerada inconstitucional para a Madeira. Já estão a circular mais de 100 veículos com estas características, uma atividade que vem prejudicar os profissionais do táxi, até porque não existe a fiscalização e os impostos, que são obrigatórios aos profissionais do táxi”.

Além disso, revela Paulo Pereira, a TáxisRAM vai elaborar um relatório das reuniões já feitas na Assembleia da República, nas comissões da especialidade, e enviar para o Representante da Madeira que, depois, fará chegar ao Presidente da República, Marcelo rebelo de Sousa.

Paulo pereira garantiu que o próximo passo será “uma reunião no Parlamento Europeu, onde irá pedir a “extinção da TVDE na Madeira. Se até setembro isto não ficar resolvido, a TáxisRAM vai pedir audiência no parlamento Europeu”.