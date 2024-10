A SYNLAB, grupo empresarial líder na prestação de serviços de diagnóstico médico, anuncia a acreditação do Laboratório SYNLAB Madeira pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC).

O laboratório é, até ao momento, a única unidade de saúde privada na Região Autónoma da Madeira a obter este reconhecimento, reforçando a sua posição como referência no diagnóstico médico da região.

De acordo com um comunicado da empresa, citando Pedro Oliveira, CEO da SYNLAB Portugal, “este é um marco histórico para a SYNLAB e um passo significativo na garantia de diagnósticos de elevada qualidade na Madeira. Esta conquista coloca-nos na vanguarda dos serviços laboratoriais da região, reafirmando o nosso compromisso com o rigor, a inovação e o desenvolvimento contínuo, sempre em conformidade com os mais altos padrões internacionais”.

O grupo SYNLAB é líder europeu na prestação de serviços de diagnóstico médico através do cumprimento dos mais altos padrões de qualidade, sustentados em inovação e tecnologia de ponta. Está presente em 35 países de quatro continentes e realiza anualmente mais de 500 milhões de análises.

Para os residentes da Madeira, esta acreditação traduz-se em resultados fiáveis e exatos, obtidos através do mais alto nível de competência técnica; confiança total no serviço, garantida pela conformidade com os mais exigentes critérios de qualidade em todas as fases dos processos laboratoriais; e segurança, proporcionada pela utilização de tecnologia de ponta e práticas clínicas atualizadas.