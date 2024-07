Este ano, o Summer Opening Festival está a colaborar com a Greener Act para apoiar a sustentabilidade, combinando ação comunitária e arte.

Trata-se, de acordo com um comunicado enviado à redação, de uma escultura em forma de baleia, criada pelo artista local António Vieira, que será apresentada no festival para celebrar o ecossistema marinho da ilha, de modo a sublinhar a importância da sua preservação.

Assim, os participantes do festival são convidados a contribuir para esta causa recolhendo lixo e depositando-o na escultura da baleia ao longo do evento.

Ademais, o festival também organizará uma limpeza de praia, onde os participantes poderão ajudar a proteger e preservar a costa, reforçando o compromisso do festival com a gestão ambiental.

Esta iniciativa também faz parte do “Sustainable Summer in Madeira” - um programa único que une comunidade, sustentabilidade e tecnologia.

Pode juntar-se a esta iniciativa, através da aplicação Greener Act, onde poderá encontrar não só este evento, mas muitos outros, incluindo, limpezas de praia, trocas de roupa, atividades de compensação de carbono e muito mais.

Inscreva-se através da aplicação, participe e acumule Greener Points para ter a chance de ganhar prémios incríveis no final do verão! Saiba mais no site da Greener Act (https://www.greeneract.com/sustainable-summer-in-madeira) ou no Instagram (@greener_act).