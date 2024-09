O PS-Madeira acusou, hoje, o PSD e o Governo Regional de estarem a preparar-se para enganar novamente os madeirenses, desta feita no que concerne à questão do subsídio social de mobilidade.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã, o deputado Rui Caetano criticou o novo modelo apresentado pelo Governo da República do PSD, o qual não irá “alterar praticamente nada” o anterior, tendo em conta que os madeirenses não passarão a pagar apenas os 86 euros (65 euros no caso dos estudantes) e continuarão a pagar o valor a que a passagem estiver no mercado, que por vezes atinge os 500 e os 600 euros. Como sublinhou, a única alteração que este modelo trará prende-se com o facto de os residentes deixarem de ir aos CTT para receberem o subsídio e terem de entregar os documentos através de uma plataforma na internet.

O socialista lembrou que, durante as campanhas eleitorais, os sociais-democratas garantiram que, quando o Governo da República fosse do PSD, os madeirenses iriam pagar apenas os 86 e os 65 euros, mas agora o que se constata é que irão continuar a pagar a totalidade do valor da passagem.

Rui Caetano questionou como irá funcionar a anunciada plataforma, expressando a sua preocupação em relação às pessoas mais idosas, que têm mais dificuldades em aceder às novas tecnologias. “Como é que serão ágeis no sentido de incluírem todos os documentos necessários nessa plataforma e recuperarem o seu dinheiro? Será que o PSD e o Governo vão fazer o que fizeram em relação aos passes gratuitos e vão entregar [esta matéria] também às casas do povo, para ajudarem os idosos a receberem o subsídio de mobilidade com interesses político-partidários?”, perguntou.

Por outro lado, o deputado criticou o facto de ter sido imposto um teto máximo de 600 euros para os Açores e de 400 euros para a Madeira. “O PSD está a considerar que os madeirenses são portugueses de segunda. Mas não, os madeirenses são portugueses de primeira!”, disse.

O parlamentar atacou o PSD-Madeira por proteger o PSD e o Governo da República ao concordar com estas medidas que “vêm atentar contra a nossa Autonomia e os direitos dos madeirenses”.

Rui Caetano evidenciou ainda que, se atualmente os madeirenses têm de pagar a totalidade da passagem, a culpa é de quem criou o modelo, neste caso o PSD, com a concordância de Miguel Albuquerque. Como deu conta, ao longo de todos estes anos, enquanto o Governo da República foi liderado pelo PS, o PSD sempre exigiu que os madeirenses deveriam pagar apenas os 86 e os 65 euros, tendo, inclusivamente, sido aprovada por unanimidade uma proposta nesse sentido na Assembleia Legislativa da Madeira. No entanto, agora, constatou, “vemos o PSD, de mansinho, agachado ao PSD da República, a tentar justificar este novo modelo que não vai alterar rigorosamente nada”. “Traíram mais uma vez os madeirenses”, sentenciou.