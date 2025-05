No próximo dia 20 de maio, o Museu da Baleia, no Caniçal, será palco da apresentação oficial do projeto europeu BESTLIFE2030 – STOP Predators, uma iniciativa ambiciosa que visa proteger as aves marinhas da Madeira, combatendo uma das maiores ameaças à sua sobrevivência: as espécies invasoras.

O evento, de entrada livre, decorrerá entre as 9h30 e as 12h30, e contará com a presença de oradores locais e nacionais da área da conservação da natureza, que irão partilhar experiências e apresentar estratégias para restaurar ecossistemas insulares frágeis.

As aves marinhas – um dos grupos mais ameaçados a nível global – enfrentam diariamente o impacto devastador de espécies invasoras como ratos, gatos e mustelídeos, que predam ovos, crias e até adultos, destruindo colónias inteiras.

Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o projeto BESTLIFE2030 STOP Predators (2024A73), cofinanciado a 95% pela União Europeia através do programa BESTLIFE2030, tem como principal missão avaliar o impacto dessas espécies introduzidas em colónias de aves marinhas na ilha da Madeira e sensibilizar as comunidades costeiras para a importância da proteção da biodiversidade.

“As ilhas atlânticas são refúgios preciosos para muitas espécies únicas de aves marinhas, mas também são ecossistemas extremamente vulneráveis. Com este projeto, queremos agir antes que seja tarde demais, unindo ciência, ação e sensibilização. Só com o envolvimento das comunidades locais será possível garantir a sobrevivência destas espécies no futuro”, afirma Cátia Gouveia, coordenadora do projeto e da SPEA Madeira.

O projeto dá continuidade e reforça o legado de iniciativas anteriores, como o LIFE Natura@night, promovendo uma rede de cooperação entre investigadores, associações, instituições públicas e cidadãos, em prol da defesa do património natural atlântico.