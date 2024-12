Gonçalo Camelo Maia é agora o responsável máximo pela Iniciativa Liberal na Madeira e, em caso de eleições antecipadas, cabe-lhe a última palavra na elaboração da lista da sua estrutura partidária.

A Iniciativa Liberal em setembro de 2023 entrou pela primeira vez no Parlamento Regional, viu ratificada essa eleição em maios de 2024, mantendo o deputado eleito, no cado Nuno Morna.

Na sondagem hoje publicada pelo JM, antecipando um potencial novo ato eleitoral, provavelmente em fevereiro de 2025, daria a entrada de dois deputados, com uma preferência do eleitorado na ordem dos 3,1%.

Gonçalo Camelo Maia diz que “como é evidente, é um bocadinho o reconhecimento do trabalho que tem sido feito pelo deputado Nuno Morna e também do trabalho do partido como um todo. Creio que tem a ver também com o desempenho da Iniciativa Liberal a nível nacional”.

Ou seja, “obviamente isto é tudo ainda muito recente, mas, a confirmar-se, seria bom, seria animador e dentro daquilo que pretendemos”.

“Claro que se fosse para três [deputados] melhor ainda, mas crescer é sempre o objetivo com que a Iniciativa Liberal se apresenta a qualquer eleição e, portanto, tudo o que for crescer, é bom”, sintetiza.