Em reação à manchete de hoje do JM, que avança com uma sondagem que dá vitória ao PSD e perda de deputados ao JPP, o secretário-geral do JPP desvalorizou, afirmando à Rádio Jornal que “são retratos momentâneos para o estudo em causa, neste caso para as intenções do voto”.

Élvio Sousa deixou assente que “o JPP sempre considerou irrelevantes as sondagens”, esclarecendo “científico e indesmentível” são os resultados eleitorais.

“Todas as sondagens que têm saído têm sido manifestamente incoerentes e erradas relativamente aos resultados eleitorais do JPP. Percebemos isso com muita tranquilidade, este estudo de opinião, e continuamos a trabalhar (...) devagar se vai ao longe”, aprofundou.