A sondagem da Intercampus para o JM e a JMFM aponta para nova vitória do PSD, que sobe de 19 para 20 deputados, mas ainda sem maioria absoluta. De acordo com o estudo entregue ontem, que faz a manchete na edição impressa desta terça-feira, o PS continua a ser o segundo mais votado, com 11 parlamentares.

Neste estudo, o JPP desce e perde dois eleitos, enquanto que o Chega fica sem um lugar e com menor relevância política. O CDS e o PAN seguram representação, e o Bloco de Esquerda regressa ao Parlamento madeirense. Poderá consultar todos os resultados da sondagem nas páginas 4 e 5 do JM de hoje.

A primeira página do seu jornal dá conta do chumbo histórico que marcou o dia de ontem. Pela primeira vez na história autonómica da Madeira, o Orçamento Regional foi chumbado, com os votos contra de PS, JPP, Chega, IL e PAN. Miguel Albuquerque já projeta ‘regionais’ e promete “ganhar e ter um Governo estável”, enquanto que Marcelo evita antecipar cenários.

A capa de hoje dá destaque ao posto de combustível inaugurado ontem na Cancela, que une o Governo Regional e a autarquia de Santa Cruz, e à lancha suspeita apreendida em alto mar no Porto Santo.

