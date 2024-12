A tarde desta sexta-feira, 6 de dezembro, foi marcada pela antestreia do Circo Mundial, um evento de cariz solidário organizado pela Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais (APPNE) – Associação Sem Limites, em parceria com o Circo Mundial. O espetáculo, que teve início às 15h00 no Cais 8 da Avenida do Mar, trouxe uma experiência mágica para um público diversificado, incluindo crianças, adultos e idosos, com e sem limitações.

Segundo realçou o presidente da APPNE, Filipe Rebelo, o ambiente vivido foi de pura fantasia, com a arte circense a transportar todos para um universo onde os limites “simplesmente não existem”. O brilho nos olhos das famílias e a energia contagiante do público reafirmaram o poder transformador da arte e da solidariedade, destacando o impacto positivo desta iniciativa que, segundo o responsável, “foi um verdadeiro sucesso”.