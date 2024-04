Bom dia!

As 23 estruturas sindicais que integram a União de Sindicatos da Madeira agregam entre 30 a 35 mil trabalhadores, conforme refere ao JM o coordenador Alexandre Fernandes. Já Paulo Marcos, da União dos Sindicatos Independentes, embora não consiga avançar com números, constata que são cada vez mais os funcionários a procurarem a sindicalização, em especial “nos setores mais afetados pela precariedade”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais um arrufo. Táxis e carrinhas de turismo em guerra. A empresa Levadas In & Out formalizou queixa na PSP contra diversos taxistas, acusando-os de perseguir e maltratar os seus funcionários. Factos rebatidos pela AITRAM, que denuncia ilegalidades na atividade turística dos queixosos.

Saiba ainda que Funchal apresenta dívida de 45 milhões. Nas contas aprovadas ontem, Cristina Pedra sublinha que constam os 31 milhões de euros “ocultos” pelo anterior executivo da dívida à ARM.

Não perca nesta edição uma entrevista. MPT avança sem coligações mas pode apoiar outro projeto.

Destaque também para duas Ocorrências: Madrugada de assaltos em Gaula e na Camacha; Dois estrangeiros esfaqueados durante a noite.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!