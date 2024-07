Amanhã, é dia Mundial do Vigilante da Natureza. Tendo em conta a data, a delegação da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, aproveita para saudar aqueles profissionais que estão na linha da frente da conservação da natureza e da biodiversidade desde 1880, quando surgiu o primeiro vigilante no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos da América.

Em Portugal desde 1975, oficialmente constituído como Corpo, em 1988, “dedicam-se com esforço e devoção por essas causas, que hoje todos falam, mas poucos fazem, para alterar o rumo da degradação do nosso património natural e ambiental, começando por algo tão simples como o reconhecimento desses profissionais com funções únicas e atribuir e consagrar uma carreira digna e valorizada”, diz o Sindicato.

Por esse mundo fora, “muitos Vigilantes da Natureza morrem a defender essa causa única, que se chama Planeta Terra, morrem para manter intactas áreas protegidas da ação devastadora da ganância do homem, para salvar espécies do egoísmo do homem, para manter a possibilidade de amanhã, os nossos filhos poderem também eles disfrutar e contemplar esses espaços naturais”, sublinha a nota emitida hoje.