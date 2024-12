O Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação, Serviços e Similares da Região Autónoma da Madeira tem greve agendada para os dias 30 e 31 de dezembro, assim como 1 de janeiro de 2025.

No entanto, o sindicalista Adolfo Freitas informa que se chegarem a consenso com as entidades patronais para o pagamento de mais 65 euros aos trabalhadores, a greve fica sem efeito.

“Dizer que tivemos o melhor ano de todos os tempos na história do Turismo, na Madeira, com recordes de entrada de Turismo, receitas, lucros”, enquadrou, lembrando o galardão de melhor destino insular do mundo, mas lamentando, porém, que as propostas que o sindicato estabeleceu com as entidades patronais não tenham surtido efeito.

Em declarações à Rádio Jornal, afirmou que “era de esperar que as entidades patronais estivessem recetivas a propor um aumento salarial, digno, justo e que valorizasse os trabalhadores”.

“Decidimos que não aceitaríamos valores inferiores a 75 euros para cada trabalhador”, sustentou.

Assim, devem avançar com a greve para os dias 30, 31 de dezembro e 1 de janeiro. “Não é por ter marcado a greve, que fechamos as negociações”, reitera Adolfo Freitas.