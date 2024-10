A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, promove uma greve nacional para todos os trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local no dia 25 de outubro que irá abranger a Região Autónoma da Madeira.

!Os trabalhadores da Administração Pública Central e Regional rejeitam o ataque aos direitos e o prosseguimento das políticas de empobrecimento continuado pelos Governos PSD/CDS Central e Regional”, expressa o sindicato, acrescentando que “as dificuldades económicas da esmagadora maioria dos trabalhadores e da população em geral, continuam a agravar-se, face ao brutal aumento do custo de vida, em especial nos bens alimentares, na energia e na habitação, agravando-se na Região Autónoma da Madeira, com uma taxa de inflação superior ao do Continente”.

“Os trabalhadores da Administração Pública são dos mais afetados pela perda de poder de compra e pela intensificação dos ritmos e volume de trabalho, a que se junta o desinvestimento crónico dos Serviços Públicos e das Funções Sociais do Estado garantidos, em grande medida, por estes trabalhadores, cada vez mais desvalorizados profissionalmente”, adita, sublinhando que “o Governo Regional pode alterar essa política de empobrecimento dos trabalhadores da Administração Pública e do Setor Empresarial do Estado, bastando para tal vontade política para o fazer e não fugindo das suas responsabilidades culpando o Governo Central”.

Assim o STFPSSRA, faz apelo à participação em massa, de todos os trabalhadores da Administração Pública Regional na greve de 25 de outubro dando voz na defesa das seguintes reivindicações:

AUMENTO SALARIAL NÃO INFERIOR A 15%, NO MÍNIMO 150 EUROS, PARA TODOS;

SALÁRIO MÍNIMO DE 1.000 EUROS EM JANEIRO;

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DE 10,50 EUROS;

REVOGAÇÃO DO SIADAP;

REFORÇO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS