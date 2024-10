O Infantário ‘Primaveras’, estabelecimento de Educação Pré-escolar de carácter privado pertencente à Associação dos Jovens Empresários (AJEM), está com salários em atraso referentes ao mês de setembro, segundo comunicado do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritório e Serviços de Portugal.

Segundo o comunicado, os salários do mês de setembro não foram pagos até à presente data, o que constitui “uma infração grave”.

Nesse sentido, o sindicato “solicitou reunião com a instituição”, contudo “continua sem respostas”.

Na falta de resposta da Instituição, será exigida pelo sindicato uma tomada de medidas concretas pelas entidades competentes para “sanar estas ilegalidades que tanto prejudicam os trabalhadores e as suas famílias”.