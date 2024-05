Sessões sobre ‘Trauma Psicológico em Eventos Críticos’ chegaram a 170 agentes de Proteção Civil

170 operacionais afetos aos diversos agentes de Proteção Civil da RAM beneficiaram de um total de 12 sessões subordinadas ao tema “Trauma Psicológico em Eventos Críticos”, uma iniciativa promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta formação recorreu a uma metodologia mais prática e facilitou “não só o desenvolvimento pessoal dos intervenientes, mas também os dotando de mais estratégias para ultrapassar e lidar com riscos de natureza psicossocial inerentes à profissão”.

Com este propósito, foram abordados vários tópicos, mormente os “Desafios na operacionalidade das equipas e corporações”, “Gestão emocional do stress e do trauma” e o “desenvolvimento e treino da resiliência”, de forma a dar continuidade ao trabalho efetuado.

“O SRPC, IP-RAM considera que estes temas devem ser abordados regularmente, uma vez que a gestão do stress associado em acidentes críticos não envolve apenas a intervenção sobre as necessidades psicológicas dos outros, mas também sobre a atenção que deve recair sobre as vítimas terciárias, ou seja, os profissionais de socorro e salvamento”, pode ainda ler-se na mesma nota.