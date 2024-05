Assalto em São Roque faz um ferido

Uma mulher idosa foi, esta madrugada, socorrida e hospitalizada depois de ficar ferida na sequência de um assalto que ocorreu no Caminho do Jamboto, em São Roque.

A mulher foi surpreendida no interior da sua própria casa por um indivíduo, que realizou o assalto por volta das 3h00 da manhã. O larápio partiu os vidros de uma janela de uma divisão da casa para conseguir entrar na residência.

Ao que tudo indica, o ladrão pensou que não existiam pessoas no seu interior e acabou por ser surpreendido pela mulher, de 82 anos, que acabou por acordar com o barulho do assalto. Durante o período de fuga, ainda no interior da residência, o ladrão agrediu a idosa na face e cabeça, acabando por deixar a mulher ferida e sem assistência.

Foram os familiares da idosa que deram o alerta para a PSP. Fonte policial revelou ao JM que uma patrulha da Polícia foi chamada a intervir no assalto que decorria no interior de uma casa, na zona de São Roque. Ao chegar ao local, a Polícia encontrou a idosa ferida, estando agora a investigar o caso.