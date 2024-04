A sessão de encerramento do 19.º Congresso Regional do PSD Madeira conta com quatro intervenções.

João Cunha e Silva, presidente da Mesa do Congresso, João Bruto da Costa, do PSD Açores, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD nacional, e Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira, farão as intervenções finais, neste congresso que se realiza no Centro de Congressos da Madeira.

Neste momento, estão a tomar posse os órgãos eleitos esta manhã. O Conselho Regional tem como primeiro membro Guilherme Silva, o Conselho de Jurisdição é presidido por Rui Abreu, e o presidente da Mesa do Congresso é João Cunha e Silva.

Estes foram os nomes escolhidos e, como é lista única, foram confirmados.