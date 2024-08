Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde de Proteção Civil garantiu que será tornada pública no sábado a constituição do novo conselho de administração do SESARAM, que será “uma reestruturação”, sem revelar se Herberto Jesus continua ou não a liderar a administração.

Pedro Ramos falava no âmbito do dia inaugurar da Unidade Móvel do Rastreio da Mama na Calheta, onde 10 mulheres realizaram hoje esse exame.

O responsável da saúde revelou que são diagnosticados entre 100 a 120 casos ns Madeira, mas todos os casos tem uma taxa alta de cura.