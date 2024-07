Três profissionais de Medicina Física e Reabilitação (MFR) do Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) apresentaram um estudo de caso inédito no 17º Congresso Europeu de Atividade Física Adaptada (EUCAPA), realizado em junho, na cidade de Sevilha, em Espanha.

O grupo de trabalho composto por Cláudia Aguiar, Tiago Teófilo e Énio Pestana, do Serviço de MFR do SESARAM, e Inês Alves, Presidente da Direção da Associação Nacional das Displasias Ósseas, revelou os resultados de investigação científica realizada sobre os efeitos de um programa de reabilitação cardiorrespiratória na tolerância ao exercício em adultos com picnodisostose, uma displasia óssea considerada rara, sendo os primeiros a disponibilizar e a registar intervenções clínicas neste âmbito.

Um trabalho que representa um passo importante enquanto percursor de estudos mais abrangentes e com um maior número de intervenientes e intervenções, numa área em que a investigação científica é ainda muito escassa, e que poderá contribuir para que sejam facultados tratamentos mais eficazes e inovadores para este tipo de doentes.

Os resultados preliminares do estudo indicam sinais de melhoria dos participantes ao nível da tolerância ao exercício.

A Associação Nacional de Displasias Ósseas foi fundada em maio de 2015, e tem como principal missão apoiar as pessoas com esta patologia, bem como, as suas famílias, criando informação útil e atual acerca da temática, de forma a alertar a sociedade para as displasias ósseas e colaborar com a investigação científica, clínica e social.