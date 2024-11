O Serviço de Saúde da Região, EPERAM (SESARAM, EPERAM) promoveu hoje, dia 11 de novembro, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, uma ação de formação contínua multidisciplinar com vista a ‘Simular em Anestesiologia para Otorrinolaringologia’.

Tendo em conta que os procedimentos de otorrinolaringologia acarretam complexidades específicas na abordagem da via aérea, segurança do doente e rápida resposta a eventos críticos, o trabalho em equipa torna-se essencial. Neste sentido, esta formação, coordenada pela médica Luísa Fernandes, teve por objetivo treinar e adquirir competências técnicas e não técnicas na abordagem anestésica para cirurgia de otorrinolaringologia, com especial enfoque na abordagem avançada da via aérea e na gestão de eventos críticos perioperatórios, num ambiente controlado e seguro de simulação.

Esta foi a primeira formação em simulação realizada nesta área de Otorrinolaringologia, tendo a ação contado com 12 participantes entre internos da formação específica de Anestesiologia, assistentes hospitalares de Anestesiologia e Otorrinolaringologia e enfermeiros do Bloco Operatório.