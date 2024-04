O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira promoveu, no dia 17 de abril, uma formação sobre cirurgia de implante de prótese total do joelho. Dinamizada pelo Centro de Simulação Clínica da Madeira e coordenada pelo enfermeiro Luís Jardim, esta ação foi dirigida aos enfermeiros instrumentistas da área ortopédica, do Bloco Operatório.

Esta formação teve como objetivos munir estes profissionais de conhecimentos relativo a um novo implante de prótese do joelho, à fisiodinâmica do joelho, à técnica cirúrgica e ao instrumental específico. Permitiu ainda o treino através de prática clínica simulada, de modo a garantir a segurança cirúrgica na instrumentação com este dispositivo.

Participaram nesta ação 12 formandos.