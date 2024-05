II Liga: AVS cola-se ao Nacional e foge do Marítimo

O AVS venceu esta quarta-feira no Estádio Capital do Móvel o Paços de Ferreira, por 4-0 no jogo que encerrou a 31.ª jornada da II Liga.

Com o goleador Nenê ausente, os golos do conjunto treinado por Jorge Costa foram apontados por Talles Wander (28’), John Mercado (53’ e 65’) e Yair Mena (81’).

Com este resultado o AVS mantém-se no 3.º lugar, mas volta a igualar o 2.º Nacional com 62 pontos e a fixar a vantagem sobre o 4.º Marítimo em cinco pontos.

O Santa Clara lidera a II Liga com 64 pontos, quando restam disputar três jornadas.